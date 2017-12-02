Волейболисты "Локомотива" получили восьмую победу в чемпионате Украины

С начала матча хозяева навязали борьбу на равных фавориту встречи. Правда, когда за дело взялись лидеры "железнодорожников", инициатива снова перешла к ним, и они не только вырвали концовку стартового сета - 22:25, но и ощутимо доминировали на протяжении всего второго - 14:25.

Но когда снова позволили себе немного убавить обороты, ответ подопечных Владимира Романцова оказался более жестким. Шаповал и компания уже сами убежали в солидный отрыв, нивелировать который не позволяли почти до конца партии. Тогда, уступая 19:24, волейболисты "Локомотива" смогли четыре розыгрыша завершить в свою пользу. Однако не больше. "Юракадемия" таки выиграла сет 25:23. Однако действующий чемпион доказал концовку поединка в свою пользу - 21:25.

Отметим, что в других противостояниях ВК "МХП-Винница" уступила дома ВК "Сердце Полесье" 2:3, в во встрече аутсайдеров КП ВК "Днепр" обыграл "Буревестник-ШВСМ" 3: 2.

Добавим также, "Локомотив" лидирует в гонке лидеров чемпионата с 8 победами и 1 проигрышем. "Юракадемия" занимает 6-ю позицию - 4:5.

Как сообщал УНН, волейболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Италии.