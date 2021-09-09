Волейбол: чоловіча збірна України достроково вийшла в плей-офф ЧЄ-2021

Деталі

Українські волейболісти перемогли бельгійців 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23) та за день до завершення групового етапу посіли третю сходинку групи А і 100 відсотків зіграють у плей-офф турніру.

Заключний поєдинок групового етапу "жовто-блакитна" команда проведе 8 вересня о 18:30. Українці зустрінуться з чинними чемпіонами світу – збірною Польщі.

Що передувало

Двоє українських волейболістів поповнили ряди литовського клубу.