Волейбол: чоловіча збірна України достроково вийшла в плей-офф ЧЄ-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Збірна України достроково вийшла в 1\8 фіналу чоловічого чемпіонату Європи-2021 з волейболу, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
Деталі
Українські волейболісти перемогли бельгійців 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23) та за день до завершення групового етапу посіли третю сходинку групи А і 100 відсотків зіграють у плей-офф турніру.
Заключний поєдинок групового етапу "жовто-блакитна" команда проведе 8 вересня о 18:30. Українці зустрінуться з чинними чемпіонами світу – збірною Польщі.
Що передувало
Двоє українських волейболістів поповнили ряди литовського клубу.