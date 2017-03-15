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Водорості підсвітили пляж в Австралії блакитним кольором

Водорості підсвітили пляж в Австралії блакитним кольором

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Біолюмінесцентні водорості, які часто називають "блиском моря", підсвітили пляж Тасманії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Як зазначили спеціалісти, це природнє явище відбувається у спокійних водах, коли крихітні організми випромінюють світло в якості захисного механізму.

"Вся затока переливалась блакитним", - розповів місцевий фотограф Бретт Чатвін.

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Як повідомив професор Густав Галлегреф, офіційно водорості називаються Noctiluca scintillans. Цей вид використовує біолюмінесценцію для захисту.

Ці нетоксичні водорості можуть іноді викликати подразнення шкіри. Таким чином, у 2012 році знаменитий пляж Сіднея Bondi Beach закрили після того, як цей самий вид водоростей перефарбував море у червоний колір.

Українські Національні Новини

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