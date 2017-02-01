Водопровід із технічною водою пошкодили в Авдіївці, підтоплено п'ять ділянок - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Під час обстрілу Авдіївки з боку бойовиків, пошкоджений водопровід з технічною водою, підтоплено 5 ділянок. Про це йшлося на засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС щодо ситуації в Авдіївці за участю віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка і глави ДержНС України Миколи Чечоткіна, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі КМУ, на даний час воду зупинено, людей евакуйовано.
“Водопостачання мешканців на цей час здійснюється по графіку 2 рази на добу за рахунок створених резервів у всі будинки та на всі поверхи. Крім того, протягом дня рятувальниками та комунальними службами здійснювався підвіз питної та технічної води для населення. Температура теплоносія в тепломережі підтримується на рівні 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря на цей час від 15 до 18 градусів тепла. Продовжує функціонувати пункт життєзабезпечення, до якого звернулось понад 4 тисячі осіб. Також на даний час з міста евакуйовано 132 особи, у тому числі 70 дітей. Кількість автобусів на випадок евакуації громадян збільшено із 80 до 180. Сплановано роботу залізничного транспорту”, — зазначив М.Чечоткін.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.
Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.
Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.