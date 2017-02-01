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Водопровод с технической водой повредили в Авдеевке, подтоплены пять участков - ГСЧС

Водопровод с технической водой повредили в Авдеевке, подтоплены пять участков - ГСЧС

Киев • УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во время обстрела Авдеевки со стороны боевиков, поврежден водопровод с технической водой, подтоплено 5 участков. Об этом шла речь на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС по ситуации в Авдеевке с участием вице-премьер-министра Геннадия Зубко и главы ГСЧС Украины Николая Чечоткина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как сообщили в пресс-службе КМУ, в настоящее время воду остановлено, люди эвакуированы.

"Водоснабжение жителей в настоящее время осуществляется по графику 2 раза в день за счет созданных резервов во все дома и на все этажи. Кроме того, в течение дня спасателями и коммунальными службами осуществлялся подвоз питьевой и технической воды для населения. Температура теплоносителя в теплосети поддерживается на уровне 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха в настоящее время от 15 до 18 градусов тепла. Продолжает функционировать пункт жизнеобеспечения, к которому обратилось более 4000 человек. Также в настоящее время из города эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей. Количество автобусов на случай эвакуации граждан увеличено с 80 до 180. Спланирована работа железнодорожного транспорта", - отметил М.Чечоткин.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила о одном погибшем и семь раненых с начала обострения в Авдеевке.

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