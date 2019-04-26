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Водопостачання в Донецькій області буде відновлено з 1 травня - Зубко

Водопостачання в Донецькій області буде відновлено з 1 травня - Зубко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

"Зараз ми прийняли рішення щодо надання ліцензії КП "Вода Донбасу", яка, на жаль, не виконувала жодних фінансових зобов’язань – за три місяці постачальник останньої надії не заплатив жодної гривні. Тому на них оформлена ліцензія, з 1 травня їм дасть передплату Донецька військова цивільна адміністрація і буде відновлено водопостачання на всій території", - зазначив Зубко.

Нагадаємо, майже 35 тисяч жителів 16 населених пунктів Донецької області залишаються без централізованого водопостачання через відключення двох насосних станцій на початку місяця.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли ремонтників "Води Донбасу".

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