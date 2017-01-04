Водолази вилучили з-під криги тіло жінки на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні у Петрівському районі з-під криги водолази вилучили тіло загиблої жінки. Про це поінформували в У ДСНС в області, повідомляє УНН.
3гідно з інформацією, 3 січня до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с.Чечеліївка Петрівського району місцева жителька, 1981 р.н., пішла у гості через кригу на р.Інгулець і не повернулась.
Так, 4 січня на місце події було залучено особовий склад водолазно-аварійного відділення АРЗСП м.Світловодська та тіло загиблої жінки було піднято на поверхню.
Обставини загибелі жінки наразі встановлюють фахівці.