Водолази вилучили з-під криги тіло жінки на Кіровоградщині

3гідно з інформацією, 3 січня до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с.Чечеліївка Петрівського району місцева жителька, 1981 р.н., пішла у гості через кригу на р.Інгулець і не повернулась.

Так, 4 січня на місце події було залучено особовий склад водолазно-аварійного відділення АРЗСП м.Світловодська та тіло загиблої жінки було піднято на поверхню.

Обставини загибелі жінки наразі встановлюють фахівці.