Водолазы извлекли из-под льда тело женщины в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня в Петровском районе из-подо льда водолазы извлекли тело погибшей женщины. Об этом сообщили в ГосЧС в области, сообщает УНН.
Согласно информации, 3 января в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Чечеливка Петровского района местная жительница, 1981 г.р., пошла в гости через лед на р.Ингулец и не вернулась.
Так, 4 января на место происшествия были привлечены личный состав водолазно-аварийного отделения АРЗСП Светловодск и тело погибшей женщины было поднято на поверхность.
Обстоятельства гибели женщины сейчас устанавливают специалисты.