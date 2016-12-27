Водолази підняли з води другий двигун Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Водолази підняли другий двигун літака Ту-154 Міноборони РФ, який зазнав аварії в Чорному морі. Про це ТАСС повідомили в штабі з проведення пошукової операції, передає УНН.
"Другий двигун піднято з води. Він майже цілий, але має деформації", - сказало джерело.
Нагадаємо, Ту-154 впав у Чорне море на швидкості більш ніж 500 км/год.
Як повідомляв УНН, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”. Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.