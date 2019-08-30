Водність Дніпра у вересні очікується на рівні 59% від норми
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Водність Дніпра у вересні очікується на рівні 59% від місячної норми, а Дністра – 58%. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держводагентства.
"Водність Дніпра біля Києва у вересні очікується в середньому 59% (450 куб. м/с) від місячної норми, а Дністра - 58% (80-140 куб. м/с)", - йдеться у повідомленні.
При цьому вказано, що у екстремально маловодному 2015 році середній приплив води до Київського водосховища у вересні становив 197 куб. м/с, а стік річки Десни біля гідрологічного посту Літки (приплив до Канівського водосховища) – 78,1 куб. м/с і був найменшим за період експлуатації водосховища.
"Прогнозується, що перша половина осінньої межені на притоках Середнього Дніпра очікується низькою", - додали в агентстві.
Що стосується водогосподарської обстановки на каскаді дніпровських водосховищ, то встановлено, що станом на 28 серпня його наповнення становить 92%.
Нагадаємо, водність Дніпра у травні очікувалася на рівні 31% від місячної норми.