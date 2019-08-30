Водность Днепра в сентябре ожидается на уровне 59% от нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Водность Днепра в сентябре ожидается на уровне 59% от месячной нормы, а Днестра - 58%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госводагентства.
"Водность Днепра возле Киева в сентябре ожидается в среднем 59% (450 куб. м/с) от месячной нормы, а Днестра - 58% (80-140 куб. м/с)", - говорится в сообщении.
При этом указано, что в экстремально маловодном 2015 году средний приток воды в Киевском водохранилище в сентябре составил 197 куб. м/с, а сток реки Десны у гидрологического поста Летки (приток в Каневское водохранилище) - 78,1 куб. м/с и был наименьшим за период эксплуатации водохранилища.
"Прогнозируется, что первая половина осенней межени на притоках Среднего Днепра ожидается низкой", - добавили в агентстве.
Что касается водохозяйственной обстановки на каскаде днепровских водохранилищ, то установлено, что по состоянию на 28 августа его наполнение составляет 92%.
Напомним, водность Днепра в мае ожидалась на уровне 31% от месячной нормы.