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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 29781 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116939 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127688 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118971 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123959 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127458 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152353 просмотра

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Водность Днепра в сентябре ожидается на уровне 59% от нормы

Водность Днепра в сентябре ожидается на уровне 59% от нормы

Киев  •  УНН

 • 8739 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Водность Днепра в сентябре ожидается на уровне 59% от месячной нормы, а Днестра - 58%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госводагентства.

"Водность Днепра возле Киева в сентябре ожидается в среднем 59% (450 куб. м/с) от месячной нормы, а Днестра - 58% (80-140 куб. м/с)", - говорится в сообщении.

При этом указано, что в экстремально маловодном 2015 году средний приток воды в Киевском водохранилище в сентябре составил 197 куб. м/с, а сток реки Десны у гидрологического поста Летки (приток в Каневское водохранилище) - 78,1 куб. м/с и был наименьшим за период эксплуатации водохранилища.

"Прогнозируется, что первая половина осенней межени на притоках Среднего Днепра ожидается низкой", - добавили в агентстве.

Что касается водохозяйственной обстановки на каскаде днепровских водохранилищ, то установлено, что по состоянию на 28 августа его наполнение составляет 92%.

Напомним, водность Днепра в мае ожидалась на уровне 31% от месячной нормы.

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