Водіїв попередили про туман та ожеледицю на дорогах

"Станом на 6 годину 8 грудня без опадів, лише в Закарпатській області місцями туман. Покриття на дорогах державного значення переважно сухе; у Миколаївській області місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття на перевалах переважно мокре, додали в агентстві.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили дорожники.

Нагадаємо, по Україні 8 грудня очікується погода переважно без опадів, повітря вдень місцями прогріється до 5 градусів тепла.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.