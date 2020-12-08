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Водіїв попередили про туман та ожеледицю на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. На ранок вівторка, 8 грудня, на Закарпатті спостерігається туман,у Миколаївській області місцями ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.

"Станом на 6 годину 8 грудня без опадів, лише в Закарпатській області місцями туман. Покриття на дорогах державного значення переважно сухе; у Миколаївській області місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття на перевалах переважно мокре, додали в агентстві.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили дорожники.

Нагадаємо, по Україні 8 грудня очікується погода переважно без опадів, повітря вдень місцями прогріється до 5 градусів тепла.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

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