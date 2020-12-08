Від 11° морозу до 5° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, 8 грудня переважно без опадів, лише на Закарпатті та Одещині місцями невеликий сніг і дощ, ожеледь.

Температура вночі від 11° морозу до 4° тепла, вдень від 4° морозу до 5° тепла, при цьому найтепліше - у західних областях, на Закарпатті та на півдні.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на позаминулих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.