От 11° мороза до 5° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, 8 декабря преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье и в Одесской области местами небольшой снег и дождь, гололед.

Температура ночью от 11° мороза до 4° тепла, днем от 4° мороза до 5° тепла, при этом теплее всего - в западных областях, на Закарпатье и на юге.

На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.