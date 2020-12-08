Водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На утро вторника, 8 декабря, на Закарпатье наблюдается туман, в Николаевской области местами гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6 часов 8 декабря без осадков, лишь в Закарпатской области местами туман. Покрытие на дорогах государственного значения в основном сухое; в Николаевской области местами гололедица", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог без осадков. Покрытие на перевалах преимущественно мокрое, добавили в агентстве.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.
Напомним, по Украине 8 декабря ожидается погода преимущественно без осадков, воздух днем местами прогреется до 5 градусов тепла.
На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.