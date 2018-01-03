Водій на Прикарпатті збив насмерть 67-річного велосипедиста
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 січня. УНН. У вівторок в селі Остриня Івано-Франківської області водій збив насмерть 67-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, передає УНН.
Як зазначається, 31-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter, рухаючись на автодорозі в напрямку Івано-Франківська, на великій швидкості вчинив наїзд на 67-річного велосипедиста, який їхав у попутному напрямку.
Внаслідок аварії велосипедист від травм помер на місці ДТП.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.2 ст.286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті лісовоз насмерть збив велосипедиста.