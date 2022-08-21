Вночі рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Цієї ночі російські військові вдарили по Миколаєву ракетами типу С-300 – є влучання на територію підприємства та по околицях міста. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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"21 серпня, близько 01:00, зазнало обстрілу місто Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Ситуація у Миколаївській області
Миколаївський район:
Вчора, 20 серпня, фіксували ворожі обстріли на території Шевченківської громади. О 08:00 окупанти обстріляли с. Любомирівка – одна людина дістала поранення. Орієнтовно о 13:40 по селах Зоря та Новоруське відбувався артобстріл – постраждалих немає.
Баштанський район:
Протягом 20 серпня ворог обстрілював околиці с. Новоолександрівка Інгульської громади – постраждалих немає.
Також обстрілів зазнала Широківська громада. Приблизно о 11:00, 16:00 та 18:00 били по с. Червона Долина – пошкоджено житловий будинок та автівку.
Орієнтовно о 10:30, 20 серпня та о 01:00 21 серпня зазнало обстрілів с. Широке – пошкоджено житлові будинки та адмінбудівля сільської ради, були влучання в городи місцевих, постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
У Первомайському районі день та ніч минули відносно спокійно.