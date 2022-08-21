Ночью рашисты ударили по Николаеву ракетами С-300

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”21 августа, около 01:00, подвергся обстрелу город Николаев. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Сейчас известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", – говорится в сообщении.

Ситуация в Николаевской области

Николаевский район:

Вчера, 20 августа, фиксировали вражеские обстрелы на территории Шевченковской громады. В 08:00 оккупанты обстреляли с. Любомировка – один человек получил ранение. Ориентировочно в 13:40 по селам Заря и Новорусское происходил артобстрел – пострадавших нет.

Баштанский район:

В течение 20 августа враг обстреливал окрестности с. Новоалександровка Ингульской громады – пострадавших нет.

Также обстрелам подверглась Широковская громада. Приблизительно в 11:00, 16:00 и 18:00 били по с. Красная Долина – поврежден жилой дом и автомобиль.

Ориентировочно в 10:30, 20 августа и в 01:00 21 августа подверглись обстрелам с. Широкое – повреждены жилые дома и админздание сельского совета, были попадания в огороды местных, пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.