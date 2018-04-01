Внести зміни до Конституції щодо Криму буде складно - Мустафа Джемілєв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Найближчим часом внести зміни до Конституції України щодо зміни назви кримської республіки буде складно. Про це повідомив лідер кримсько-татарського народу і народний депутат України Мустафа Джемілєв у інтерв’ю турецькому виданню Anadolu, інформує УНН.
Джемілєв підняв питання про ідею внесення поправок до статті 10-ї Конституції України, що дозволило б змінити назву Кримської автономної республіки на Кримсько-татарська автономна республіка.
Як зазначає видання: “Парламентарій зазначив, що для даного кроку необхідна підтримка 300 депутатів українського парламенту і найближчим часом добитися прийняття такого рішення буде складно”.
Мустафа Джемілєв повідомив, що напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна в Анкару проінформує президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про становище кримських татар і попросить підтримки у Анкари.
Лідер кримських татар дав високу оцінку позиції Туреччини в питанні підтримки територіальної цілісності України. Він висловив щиру подяку за підтримку кримських татар, зазначивши, що Туреччина надає “найбільшу підтримку”.
“Туреччина підтримає проект будівництва житлових будинків для сімей кримських татар, які вимушено покинули Крим після анексії півострова Росією”, — зазначив Джемілєв.
Як повідомляв УНН, формування “кримської поліції” експерти вважають дурістю.