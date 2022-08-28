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Внаслідок зіткнень у Лівії кількість загиблих зросла до 32, 159 поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Внаслідок зіткнень між прихильниками урядів Лівії загинули щонайменше 32 особи. Про це пише AFP, передає УНН.

Внаслідок зіткнень у Лівії кількість загиблих зросла до 32, 159 поранено

Деталі

Починаючи з вечора п'ятниці, озброєні групи влаштовували перестрілки, внаслідок чого було пошкоджено кілька лікарень та підпалено будинки.

За словами кореспондента AFP, до вечора суботи встановилося "обережне затишшя".

Бойові дії почалися після кількох місяців наростання напруженості між прихильниками Абдулхаміда Дбейби і Фатхі Башагі, чиї адміністрації, що суперничають, борються за контроль над північноафриканською країною, яка пережила більше десяти років насильства після повстання 2011 року.

Адміністрація Дбейби, встановлена ​​у столиці у рамках мирного процесу під керівництвом Організації Об'єднаних Націй після закінчення останньої битви у 2020 році, досі не дозволяла Башагі вступити на посаду, стверджуючи, що наступна адміністрація має бути результатом виборів.

Башагі був призначений східним парламентом Лівії на початку цього року та підтримується впливовим східним військовим головнокомандувачем Халіфою Хафтаром, чия спроба захопити столицю силою у 2019 році перетворилася на річну громадянську війну.

Башагі, колишній міністр внутрішніх справ, спочатку виключив застосування насильства для захоплення влади у Тріполі, але з того часу натякнув, що може вдатися до сили.

Лівія поринула в хаос після повалення і вбивства диктатора Моамара Каддафі в 2011 році в ході повстання, що підтримувалось Заходом.

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