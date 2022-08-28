В результате столкновений в Ливии количество погибших возросло до 32, 159 ранено
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В результате столкновений между сторонниками правительств Ливии погибли по меньшей мере 32 человека. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Начиная с вечера пятницы, вооруженные группы устраивали перестрелки, в результате чего были повреждены несколько больниц и подожжены дома.
По словам корреспондента AFP, к вечеру субботы установилось "осторожное затишье".
Боевые действия начались после нескольких месяцев нарастания напряженности между сторонниками Абдулхамида Дбейбы и Фатхи Башаги, соперничающие администрации борются за контроль над североафриканской страной, пережившей более десяти лет насилия после восстания 2011 года.
Администрация Дбейбы, установленная в столице в рамках мирного процесса под руководством Организации Объединенных Наций после окончания последней битвы в 2020 году, до сих пор не позволяла Башаги вступить в должность, утверждая, что следующая администрация должна быть результатом выборов.
Башаги был назначен восточным парламентом Ливии в начале этого года и поддерживается влиятельным восточным военным главнокомандующим Халифой Хафтаром, попытка захватить столицу силой в 2019 году превратилась в годовую гражданскую войну.
Башаги, бывший министр внутренних дел, сначала исключил применение насилия для захвата власти в Триполи, но с тех пор намекнул, что может прибегнуть к силе.
Ливия погрузилась в хаос после свержения и убийства диктатора Моамара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, поддерживаемого Западом.