В результате столкновений в Ливии количество погибших возросло до 32, 159 ранено

Детали

Начиная с вечера пятницы, вооруженные группы устраивали перестрелки, в результате чего были повреждены несколько больниц и подожжены дома.

По словам корреспондента AFP, к вечеру субботы установилось "осторожное затишье".

Боевые действия начались после нескольких месяцев нарастания напряженности между сторонниками Абдулхамида Дбейбы и Фатхи Башаги, соперничающие администрации борются за контроль над североафриканской страной, пережившей более десяти лет насилия после восстания 2011 года.

Администрация Дбейбы, установленная в столице в рамках мирного процесса под руководством Организации Объединенных Наций после окончания последней битвы в 2020 году, до сих пор не позволяла Башаги вступить в должность, утверждая, что следующая администрация должна быть результатом выборов.

Башаги был назначен восточным парламентом Ливии в начале этого года и поддерживается влиятельным восточным военным главнокомандующим Халифой Хафтаром, попытка захватить столицу силой в 2019 году превратилась в годовую гражданскую войну.

Башаги, бывший министр внутренних дел, сначала исключил применение насилия для захвата власти в Триполи, но с тех пор намекнул, что может прибегнуть к силе.

Ливия погрузилась в хаос после свержения и убийства диктатора Моамара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, поддерживаемого Западом.