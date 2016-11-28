Внаслідок застосування "бункерних бомб" ПКС Росії на заході Алеппо загинуло 17 осіб

Як повідомляється, авіація використала "бункерні бомби", призначені для знищення особливо укріплених військових об'єктів.

Представник сил цивільної оборони Алеппо Гусейн Міср повідомив "Анадолу", що авіаудар завдано з бомбардувальника ПКС Росії.

Рятувальники намагаються витягти тіла загиблих з-під завалів зруйнованих будівель.

Як повідомляв УНН, сирійські урядові війська після кількох днів наступу повернули контроль над кварталом Масакін-Ханано в східній частині Алеппо.