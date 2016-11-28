Внаслідок застосування "бункерних бомб" ПКС Росії на заході Алеппо загинуло 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Внаслідок авіаудару повітряно-космічних сил Росії по підконтрольному сирійської опозиції району Анджара на заході Алеппо, загинули 17 людей, ще 30 поранені, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як повідомляється, авіація використала "бункерні бомби", призначені для знищення особливо укріплених військових об'єктів.
Представник сил цивільної оборони Алеппо Гусейн Міср повідомив "Анадолу", що авіаудар завдано з бомбардувальника ПКС Росії.
Рятувальники намагаються витягти тіла загиблих з-під завалів зруйнованих будівель.
Як повідомляв УНН, сирійські урядові війська після кількох днів наступу повернули контроль над кварталом Масакін-Ханано в східній частині Алеппо.