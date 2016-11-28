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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
16:07 • 5962 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате применения "бункерных бомб" ВКС России на западе Алеппо погибли 17 человек

Киев • УНН

 • 8459 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В результате авиаудара воздушно-космических сил России по подконтрольному сирийской оппозиции району Анджар на западе Алеппо, погибли 17 человек, еще 30 ранены, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

В результате применения "бункерных бомб" ВКС России на западе Алеппо погибли 17 человек

Как сообщается, авиация использовала "бункерные бомбы", предназначенные для уничтожения особо укрепленных военных объектов.

Представитель сил гражданской обороны Алеппо Гусейн Миср сообщил "Анадолу", что авиаудар нанесен из бомбардировщика ВКС России.

Спасатели пытаются извлечь тела погибших из-под завалов разрушенных зданий.

Как сообщал УНН, сирийские правительственные войска после нескольких дней наступления вернули контроль над кварталом Масакин-Ханан в восточной части Алеппо.

Украинские Национальные Новости

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