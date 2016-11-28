В результате применения "бункерных бомб" ВКС России на западе Алеппо погибли 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В результате авиаудара воздушно-космических сил России по подконтрольному сирийской оппозиции району Анджар на западе Алеппо, погибли 17 человек, еще 30 ранены, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как сообщается, авиация использовала "бункерные бомбы", предназначенные для уничтожения особо укрепленных военных объектов.
Представитель сил гражданской обороны Алеппо Гусейн Миср сообщил "Анадолу", что авиаудар нанесен из бомбардировщика ВКС России.
Спасатели пытаются извлечь тела погибших из-под завалов разрушенных зданий.
Как сообщал УНН, сирийские правительственные войска после нескольких дней наступления вернули контроль над кварталом Масакин-Ханан в восточной части Алеппо.