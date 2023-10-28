Внаслідок ворожого обстрілу Харківщини пошкоджено приватні будинки, поранена жінка – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Протягом минулої доби, російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Харківщини. Внаслідок обстрілу Куп'янського району дістала поранення жінка 67 років, пошкоджено житлові будівлі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського, та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено 2 приватні житлові будинки та сільський клуб. Зазнала поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. У с. Курилівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок», - йдеться у дописі на телеграм-сторінці Синєгубова.
Також повідомляється, що під вогнем російських агресорів перебували: м. Вовчанськ Чугуївського району, смт Козача Лопань Харківського району, смт. Борова Ізюмського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.
Очільник регіону зазначив, що на Куп’янському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не вів. Ситуація під контролем ЗСУ.
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Окрім того, Синєгубов проінформував, що роботи з розмінування тривають: піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів за минулу добу.
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