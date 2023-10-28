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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В результате вражеского обстрела Харьковщины повреждены частные дома, ранена женщина - ОВА

Киев • УНН

 • 81184 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшие сутки, российские захватчики из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Харьковщины. В результате обстрела Купянского района получила ранения женщина 67 лет, повреждены жилые здания. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

В результате вражеского обстрела Харьковщины повреждены частные дома, ранена женщина - ОВА

Цитата

«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, и Изюмского районов. В результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района повреждены 2 частных жилых дома и сельский клуб. Получила ранения женщина 67 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести. В с. Куриловка Купянского района обстрелом поврежден частный дом», - говорится в заметке на телеграм-странице Синегубова.

Также сообщается, что под огнем российских агрессоров находились: г. Волчанск Чугуевского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, пгт. Боровая Изюмского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.

Глава региона отметил, что на Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не вел. Ситуация под контролем ВСУ.

Дополнение

Кроме того, Синегубов проинформировал, что работы по разминированию продолжаются: пиротехники ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 55 взрывоопасных предметов за минувшие сутки.

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