В результате вражеского обстрела Харьковщины повреждены частные дома, ранена женщина - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшие сутки, российские захватчики из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Харьковщины. В результате обстрела Купянского района получила ранения женщина 67 лет, повреждены жилые здания. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
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«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, и Изюмского районов. В результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района повреждены 2 частных жилых дома и сельский клуб. Получила ранения женщина 67 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести. В с. Куриловка Купянского района обстрелом поврежден частный дом», - говорится в заметке на телеграм-странице Синегубова.
Также сообщается, что под огнем российских агрессоров находились: г. Волчанск Чугуевского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, пгт. Боровая Изюмского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.
Глава региона отметил, что на Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не вел. Ситуация под контролем ВСУ.
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Кроме того, Синегубов проинформировал, что работы по разминированию продолжаются: пиротехники ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 55 взрывоопасных предметов за минувшие сутки.
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