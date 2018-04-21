Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вчора, 20 квітня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один український військовий, ще одного було поранено. Він знаходиться у важкому стані. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Унаслідок ворожих обстрілів, учора, 20 квітня, загинув один український захисник 1981 року народження. Крім того, одного військового було поранено. Його доставили до військового мобільного госпіталю. Стан здоров’я захисника важкий”, — зауважив Гуцуляк.
Як уточнив він, протягом минулої доби зафіксовано всього 36 обстрілів наших оборонних позицій. Українські військові відкривали вогонь у відповідь 15 разів.
Нагадаємо, 21 квітня, в зоні проведення АТО, поблизу КПВВ “Гнутове”, російсько-окупаційні війська застосували танки.