Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен

“В результате вражеских обстрелов, вчера, 20 апреля, погиб один украинский защитник 1981 года рождения. Кроме того, один военый ранен. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья защитника тяжелое”, - отметил Гуцуляк.

Как уточнил он, за прошедшие сутки зафиксировано всего 36 обстрелов наших оборонительных позиций. Украинские военные открывали огонь в ответ 15 раз.

Напомним, 21 апреля, в зоне проведения АТО, вблизи КПВВ “Гнутово”, российско-оккупационные войска применили танки.