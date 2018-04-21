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Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен

Киев • УНН

 • 14517 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вчера, 20 апреля, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный, еще один был ранен. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен

“В результате вражеских обстрелов, вчера, 20 апреля, погиб один украинский защитник 1981 года рождения. Кроме того, один военый ранен. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья защитника тяжелое”, - отметил Гуцуляк.

Как уточнил он, за прошедшие сутки зафиксировано всего 36 обстрелов наших оборонительных позиций. Украинские военные открывали огонь в ответ 15 раз.

Напомним, 21 апреля, в зоне проведения АТО, вблизи КПВВ “Гнутово”, российско-оккупационные войска применили танки.

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