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Внаслідок вибуху в Афганістані загинули щонайменше 15 осіб

Внаслідок вибуху в Афганістані загинули щонайменше 15 осіб

Київ • УНН

 • 11790 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У афганістанському місті Чарікар щонайменше 15 людей загинули, ще 27 отримали поранення внаслідок вибуху двох бензовозів з паливом, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Щонайменше 15 людей загинули та 27 отримали поранення, коли в середу вибухнули два бензовози”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух зачепив автобус, багато пасажирів якого загинули.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад.

Як повідомляв УНН, в Афганістані щонайменше 4 людини загинули внаслідок нападу смертника-підлітка.

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