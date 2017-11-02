Внаслідок вибуху в Афганістані загинули щонайменше 15 осіб

“Щонайменше 15 людей загинули та 27 отримали поранення, коли в середу вибухнули два бензовози”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух зачепив автобус, багато пасажирів якого загинули.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад.

Як повідомляв УНН, в Афганістані щонайменше 4 людини загинули внаслідок нападу смертника-підлітка.