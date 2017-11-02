В результате взрыва в Афганистане погибли не менее 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В афганистанском городе Чарикар по меньшей мере 15 человек погибли, еще 27 получили ранения в результате взрыва двух бензовозов с топливом, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“По меньшей мере 15 человек погибли и 27 получили ранения, когда в среду взорвались два бензовоза”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрыв задел автобус, многие пассажиры которого погибли.
Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.
Как сообщал УНН, в Афганистане по меньшей мере 4 человека погибли в результате нападения смертника-подростка.