Внаслідок теракту у Стокгольмі закрито метро та оточено парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У зв'язку з інцидентом метро у Стокгольмі тимчасово закрито, також повідомляється про оточення будівлі парламенту, передає УНН з посиланням на Euronews.
Нагадаємо, вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, було поранено кількох людей. Автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події. Також, зазначається, що в результаті інциденту загинуло троє осіб.
Як повідомляв УНН, український консул з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих в Стокгольмі, де вантажівка наїхала на людей.
Додамо, що неподалік від місця наїзду транспортного засобу на людей у Стокгольмі було чутно звуки пострілів.