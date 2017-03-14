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Внаслідок сутичок з учасниками блокади постраждало семеро поліцейських – В.Аброськін

Внаслідок сутичок з учасниками блокади постраждало семеро поліцейських – В.Аброськін

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок нападу учасників блокади на блокпост постраждало 7 поліцейських. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає УНН.

"У лікарню в нас доставлено 7 співробітників поліції, 5 співробітників спецпідрозділу роти спеціального призначення ГУ Нацполції Донецької області, та два співробітника Слов'янського підрозділу поліції", - розповів В.Аброськін.

За словами, полковник ГУ НП в Донецькій області Юрія Голубана, чий підрозділ ніс службу на блок-пості біля Словянська п’ять співробітників його підрозділу отримали травми різного ступеню.

"Один з співробітників поліції був збитий машиною Парасюка, наразі він в лікарні. Два співробітника отримали тілесні травми та два співробітника були забризкані сльозогінним газом – дуже серйозні опіки на обличчі", - розповів він.

Як повідомляв УНН, сьогодні активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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