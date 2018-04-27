Внаслідок російської агресії загинули 70 українських прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Внаслідок російської агресії по відношенню до України загинули 70 працівників прикордонної служби. Про це під час урочистих заходів з нагоди відзначення 100-річчя створення прикордонної служби України, передає УНН.
"В запеклих боях з агресором 70 мужніх героїчних прикордонників віддали своє життя для того, щоби захистити Україну", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко підписав указ про святкування Дня прикордонника 30 квітня - на день 100-річчя встановлення кордонів УНР. Він заявив, що віднині в Україні покладено край відзначати військові свята разом із Російською Федерацією, яка є країною-агресором.