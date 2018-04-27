Вследствие российской агрессии погибли 70 украинских пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вследствие российской агрессии по отношению к Украине погибли 70 работников пограничной службы. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия создания пограничной службы Украины, передает УНН.
"В ожесточенных боях с агрессором 70 мужественных героических пограничников отдали свою жизнь для того, чтобы защитить Украину", - заявил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко подписал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля - в день 100-летия установления границ УНР . Он заявил, что отныне в Украине положен конец отмечать военные праздники вместе с Российской Федерацией, которая является страной-агрессором.