Вследствие российской агрессии погибли 70 украинских пограничников

"В ожесточенных боях с агрессором 70 мужественных героических пограничников отдали свою жизнь для того, чтобы защитить Украину", - заявил Порошенко.



Напомним, ранее Порошенко подписал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля - в день 100-летия установления границ УНР . Он заявил, что отныне в Украине положен конец отмечать военные праздники вместе с Российской Федерацией, которая является страной-агрессором.



