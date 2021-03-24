Внаслідок повені в Австралії загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Австралійці починають повертатися до своїх домівок після повені. Влада прискорила заходи з ліквідації наслідків найбільшого потопу у Новому Південний Уельсі за останні півстоліття. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Дощі протягом п’яти днів затоплювали будинки, дороги, мости та ферми на сході Австралії, змушуючи понад 40 000 людей переїжджати в безпечні зони.
Прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджиклян під час брифінгу по телебаченні сказала, що найближчими днями люди зможуть повернутися до своїх домівок.
За її словами, за останні 24 години було скасовано шість наказів про евакуацію, причому 3000 людей повернулись до своїх домівок, але близько 20 000 все ще чекають у рятувальних центрах.
Двоє людей загинули після того, як їх транспортні засоби потрапили у паводкові води, оскільки влада продовжувала попереджати людей не їхати через потоп.
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