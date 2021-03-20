Австралію накрили дощі: жителів просять не покидати домівки під час повені

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Київ • УНН

 • 23385 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Східне узбережжя Австралії залило сильними дощами. Влада просить жителів залишатися вдома на тлі потенційно небезпечної для життя повені. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На більшій частині узбережжя штату Новий Південний Уельс, де проживає близько третини 25-мільйонного населення Австралії, спостерігаються березневі рекорди дощів, які триватимуть до кінця вихідних.

У всьому штаті затопило дороги, вода дістає до вікон будинків, а річки переливаються.

Цитата

“Справа не лише в загальній кількості опадів, але і в тому, як швидко і інтенсивно випали ці дощі. Отож сьогодні (ми) просто наполегливо закликаємо громаду, що саме сьогодні потрібно здійснити таку потужну захисну дію, залишаючись вдома та зберігаючи безпеку”, — сказала Агата Імєльська, старший кліматолог Бюро метеорології.

Додатково

Екстрені служби штату Новий Південний Південь відповіли на понад 800 викликів про допомогу з вечора п’ятниці, включаючи кілька сотень для порятунку від повені.

Бюро метеорології попередило, що рясні опади можуть призвести до небезпечних для життя спалахів під час пошкоджуючих вітрів до 70 кілометрів на годину (43 милі на годину) з поривами, що перевищують 90 кілометрів на годину.

Нагадаємо

У семи штатах США внаслідок екстремальних холодів та снігових бурь загинуло 58 людей.

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