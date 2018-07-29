Внаслідок потрійного автозіткнення на Львівщині постраждали 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Внаслідок потрійного автозіткнення на Львівщині постраждали восьмеро осіб, серед них — півторамісячне немовля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку речниці Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлани Добровольської.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 липня, близько 14.00 на автодорозі Київ — Чоп в селі Ков’ярі, Пустомитівського району.
“Попередньо поліцейськими встановлено, що водій автомобіля „Фольксваген Пасат“, 37-річний мешканець Пустомитівського району, виїжджаючи на головну дорогу та не надавши переваги в русі, зіткнувся з автомобілем „БМВ“ під керуванням 20-річного жителя цього ж району, після чого на зустрічній смузі зіткнувся з автомобілем „Мерседес Бенц“, яким керував 30-річний мешканець міста Новий Розділ”, — вказано у повідомленні.
Із тілесними ушкодженнями, отриманих внаслідок ДТП, у лікарню доставили водія “Фольксвагена”, а також його 34-річну дружину та двох доньок віком 12 років та півтора місяці.
Постраждали також двоє інших водіїв та пасажири “БМВ”, мешканки Пустомитівського та Миколаївського районів, віком 49 та 17 років. Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, поліція встановлює причини зіткнення маршрутки з потягом на Буковині.