Вследствие тройного автостолкновения на Львовщине пострадали 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Вследствие тройного автостолкновения на Львовщине пострадали восемь человек, среди них — полуторамесячный младенец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу спикера Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светланы Добровольской.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 июля, около 14.00 на автодороге Киев — Чоп в селе Ковьяри, Пустомытовского района.
“Предварительно полицейскими установлено, что водитель автомобиля „Фольксваген Пассат“, 37-летний житель Пустомытовского района, выезжая на главную дорогу и не предоставив преимущество в движении, столкнулся с автомобилем „БМВ“ под управлением 20-летнего жителя этого же района, после чего на встречной полосе столкнулся с автомобилем „Мерседес Бенц“, которым управлял 30-летний житель города Новый Раздел”, — указано в сообщении.
С телесными повреждениями, полученными в результате ДТП, в больницу доставили водителя “Фольксвагена”, а также его 34-летнюю жену и двух дочерей в возрасте 12 лет и полтора месяца.
Пострадали также двое других водителей и пассажиров “БМВ”, жительницы Пустомытовского и Николаевского районов в возрасте 49 и 17 лет. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНН, полиция устанавливает причины столкновения маршрутки с поездом на Буковине.