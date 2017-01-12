Внаслідок обстрілу Мар'їнки поранено жінку

О 16.55 до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню Курахового доставили жінку з пораненнями грудної клітини.

Під час обстрілу 64-річна місцева жителька знаходилась на власному городі. Після отриманого поранення постраждалу доставили до лікарні, однак від госпіталізації вона відмовилась.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події.

Попередня кваліфікація — ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.