Внаслідок обстрілу Мар'їнки поранено жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Внаслідок обстрілу житлового сектору в Мар’їнці 64-річну жінку доставили до лікарні з пораненням грудної клітини. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
О 16.55 до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню Курахового доставили жінку з пораненнями грудної клітини.
Під час обстрілу 64-річна місцева жителька знаходилась на власному городі. Після отриманого поранення постраждалу доставили до лікарні, однак від госпіталізації вона відмовилась.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події.
Попередня кваліфікація — ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.