В результате обстрела Марьинки ранена женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В результате обстрела жилого сектора в Марьинке 64-летнюю женщину доставили в больницу с ранением грудной клетки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
В 16.55 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу Курахово доставили женщину с ранениями грудной клетки.
Во время обстрела 64-летняя местная жительница находилась на собственном огороде. После полученного ранения пострадавшая была доставлена в больницу, однако от госпитализации она отказалась.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Предварительная квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.