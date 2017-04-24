Внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 22 населених пункти

"Станом на 7 год. 24 квітня залишаються знеструмленими 22 населених пункти у двох областях, а саме: Одеській – 16 н.п. та Дніпропетровській – 6 н.п.", - йдеться у повідомленні.

Протягом 23 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 49 населених пунктів у трьох областях, а саме: у Одеській – 38 н.п., Дніпропетровській - 10 н.п., та Харківській - 1 н.п., які були знеструмлені протягом 18-21 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.

Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання.

Як повідомляв УНН 23 квітня, в Україні залишається знеструмленим 71 населений пункт.