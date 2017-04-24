Вследствие непогоды в Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта

"По состоянию на 7 ч. 24 апреля остаются обесточенными 22 населенных пункта в двух областях, а именно: Одесской - 16 н.п. и Днепропетровской - 6 н.п.", - говорится в сообщении.

В течение 23 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 49 населенных пунктов в трех областях, а именно: в Одесской - 38 н.п., Днепропетровской - 10 н.п., и Харьковской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18- 21 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач.

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Как сообщал УНН 23 апреля, в Украине остается обесточенным 71 населенный пункт.