Внаслідок катастрофи літака в Мексиці ніхто не загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Катастрофа літака мексиканської авіакомпанії Aeromexico в штаті Дуранго у вівторок не призвела до людських жертв. Про це повідомив у своєму Twitter губернатор мексиканського регіону Хосе Росас Аіспуро, інформує УНН.
“Підтверджується інформація, що під час аварії рейсу AM2431 ніхто не загинув”, — написав Аіспуро.
При цьому близько 85 осіб, які перебували на борту літака, отримали травми. Про це повідомила газета Milenio з посиланням на представника управління цивільної оборони регіону Алехандро Кардосо.
На борту літака Embraer 190, що виконував рейс з міста Дуранго в Мехіко, перебувала 101 людина: 97 пасажирів і чотири члени екіпажу.
Літак, що виконував рейс в Мехіко, впав майже відразу після зльоту, що проходив в складних погодних умовах. Відомостей про причини події на разі не повідомляються.
Як повідомляв УНН, з’явилися перші деталі та відео катастрофи літака у Мексиці, на якому знаходилися 100 пасажирів.