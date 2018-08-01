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Внаслідок катастрофи літака в Мексиці ніхто не загинув

Внаслідок катастрофи літака в Мексиці ніхто не загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Катастрофа літака мексиканської авіакомпанії Aeromexico в штаті Дуранго у вівторок не призвела до людських жертв. Про це повідомив у своєму Twitter губернатор мексиканського регіону Хосе Росас Аіспуро, інформує УНН.

“Підтверджується інформація, що під час аварії рейсу AM2431 ніхто не загинув”, — написав Аіспуро.

При цьому близько 85 осіб, які перебували на борту літака, отримали травми. Про це повідомила газета Milenio з посиланням на представника управління цивільної оборони регіону Алехандро Кардосо.

На борту літака Embraer 190, що виконував рейс з міста Дуранго в Мехіко, перебувала 101 людина: 97 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Літак, що виконував рейс в Мехіко, впав майже відразу після зльоту, що проходив в складних погодних умовах. Відомостей про причини події на разі не повідомляються.

Як повідомляв УНН, з’явилися перші деталі та відео катастрофи літака у Мексиці, на якому знаходилися 100 пасажирів.

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