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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 85605 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Внаслідок ДТП у Львові постраждали троє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів на вулиці Шевченка у Львові постраждали троє людей. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.

Внаслідок ДТП у Львові постраждали троє людей

Двох жителів Львова у стані середньої важкості та жителя міста Новояворівськ в легкому стані важкості госпіталізували в лікарню.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події — з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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