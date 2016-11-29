Внаслідок ДТП у Львові постраждали троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів на вулиці Шевченка у Львові постраждали троє людей. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Двох жителів Львова у стані середньої важкості та жителя міста Новояворівськ в легкому стані важкості госпіталізували в лікарню.
Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.
Причини події — з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.