Внаслідок ДТП у Львові постраждали троє людей

Двох жителів Львова у стані середньої важкості та жителя міста Новояворівськ в легкому стані важкості госпіталізували в лікарню.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події — з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.