В результате ДТП во Львове пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате столкновения двух легковых автомобилей на улице Шевченко во Львове пострадали три человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
Двух жителей Львова в состоянии средней тяжести и жителя города Новояворовск в легком состоянии тяжести госпитализировали в больницу.
Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.
Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка.