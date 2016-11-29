В результате ДТП во Львове пострадали три человека

Двух жителей Львова в состоянии средней тяжести и жителя города Новояворовск в легком состоянии тяжести госпитализировали в больницу.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.

Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка.