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Внаслідок ДТП на Закарпатті загинула жінка-водій, її діти у лікарні

Внаслідок ДТП на Закарпатті загинула жінка-водій, її діти у лікарні

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 5 грудня. УНН. У селі Мирча Великоберезнянського району трапилася аварія, внаслідок якої загинула 40-річна жінка-водій, її двоє дітей та ще один пасажир авто опинилися у лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

“40-річна мешканка селища Великий Березний, рухаючись на власному авто, при в‘їзді у село Мирча не впоралася з керуванням, з‘їхала у кювет та допустила зіткнення з деревом. У результаті аварії водій загинула на місці. У авто крім неї перебували також її діти — 19-річний хлопець і 12-річна дівчинка, та ще один 19-річний пасажир. Вони отримали травми різного ступеню важкості і були госпіталізовані до районної лікарні. Сьогодні їх направили на додаткове обстеження до обласної лікарні”, — повідомили у поліції.

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За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Автомобіль доставили на арештмайданчик поліції. У справі триває досудове слідство.

Нагадаємо, вчора ввечері на автодорозі “Устилуг-Луцьк-Рівне” зіткнулися автомобілі “BMW” та “ВАЗ”. Внаслідок ДТП загинула людина, ще шістьох госпіталізували до лікарні.

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