В результате ДТП на Закарпатье погибла женщина-водитель, ее дети в больнице

“40-летняя жительница поселка Большой Березной, двигаясь на собственном авто, при въезде в село Мирча не справилась с управлением, съехала в кювет и допустила столкновение с деревом. В результате аварии водитель погиб на месте. В авто кроме нее находились также ее дети — 19-летний парень и 12-летняя девочка, и еще один 19-летний пассажир. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в районную больницу. Сегодня их направили на дополнительное обследование в областную больницу”, — сообщили в полиции.

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По факту аварии открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Автомобиль доставили на штрафплощадку полиции. По делу продолжается досудебное следствие.

Напомним, вчера вечером на автодороге “Устилуг-Луцк-Ровно” столкнулись автомобили “BMW” и “ВАЗ”. Вследствие ДТП погиб человек, еще шестерых госпитализировали в больницу.