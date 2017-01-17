Внаслідок ДТП на Херсонщині загинула людина, троє травмувалися

Вчора, 16 січня, близько 15:00 в Олешківському районі на 20 км траси М-17 в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса з легковиком 4 людини травмувалися. Один з них 1980 р.н. загинув.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 16 січня на трасі Київ-Чоп у Воловецькому районі Закарпатської області, загинуло троє осіб.