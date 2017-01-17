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Внаслідок ДТП на Херсонщині загинула людина, троє травмувалися

Внаслідок ДТП на Херсонщині загинула людина, троє травмувалися

Київ • УНН

 • 7782 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 17 січня. УНН. На Херсонщині сталась смертельна ДТП, передає УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.

Вчора, 16 січня, близько 15:00 в Олешківському районі на 20 км траси М-17 в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса з легковиком 4 людини травмувалися. Один з них 1980 р.н. загинув.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 16 січня на трасі Київ-Чоп у Воловецькому районі Закарпатської області, загинуло троє осіб.

Українські Національні Новини

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