В результате ДТП в Херсонской области погиб человек, трое получили травмы
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 17 января. УНН. В Херсонской области произошло смертельное ДТП, передает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.
Вчера, 16 января, около 15:00 в Олешковской районе на 20 км трассы М-17 в результате лобового столкновения микроавтобуса с легковым авто 4 человека получили травмы. Один из них 1980 г.р. погиб.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 16 января на трассе Киев-Чоп в Воловецком районе Закарпатской области, погибли три человека.