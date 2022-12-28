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Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини постраждала 14-річна дитина: розпочато розслідування

Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини постраждала 14-річна дитина: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 451734 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Внаслідок чергового обстрілу Херсонської області постраждало троє осіб, серед яких 14-річна дитина. Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пише УНН з посиланням на сторінку Херсонської міськради в Telegram.

Деталі

За даними слідства, 28 грудня російські військові обстріляли Херсон та населених пунктів звільненої області. Внаслідок обстрілу одного з сіл травми різного ступеня отримало троє цивільних, серед яких 14-річна дитина.

Також повідомляється про пошкодження житлових будинків місцевих жителів, адмінбудівель, автотранспорту. Для забезпечення належного розслідування воєнних злочинів прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо

Протягом 27 грудня російські війська 50 разів обстріляли Херсонську область. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. 

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