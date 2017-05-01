Внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув український військовий, ще семеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Внаслідок бойових дій в зоні АТО минулої доби загинув один український військовослужбовець і семеро зазнали поранень. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, сім отримали поранення та травмування”, — наголосив він.
А.Лисенко зазначив, що найважчі втрати припадають на Катеринівку, де внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовий і ще двоє зазнали поранень.
Також, за його словами, двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої в районі Кримського.
“По одному воїну внаслідок ворожих обстрілів було поранено поблизу Авдіївки, в Мар’їнці та Водяному. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьких загиблих воїнів”, — сказав А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 54 рази вели вогонь по позиціях українських військових.